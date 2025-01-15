نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العقدة مستمرة | بمشاركة صلاح.. ليفربول يتعثر أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إيجابيًا مع نظيره نوتينجهام فورست بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

أحداث مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تمكن كريس وود من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح نوتينجهام فورست في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من إيلانجا إلى وود الذي استقبلها بتسديدة أرضية يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس أليسون بيكر.

ونجح ديوجو جوتا في تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 61، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء نوتينجهام فورست، نفذها تسيميكاس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها جوتا برأسية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وكاد أن يسجل محمد صلاح الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 88، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعدها مدافع نوتينجهام من على خط المرمى.

وسدد كودي جاكبو لاعب ليفربول في الدقيقة 2+90، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن أبعدها حارس مرمى نونتينجهام من أسفل يسار مرماه إلى ركلة ركنية.

ترتيب فريقي ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 47 نقطة، بعد الفوز في 14 مباراة والتعادل في 5 لقاءات وخسارة مواجهة واحدة، فيما يحتل نوتينجهام وصافة الترتيب برصيد 41 نقطة، بعد الفوز في 12 مباراة والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 4 مواجهات.