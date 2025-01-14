العالم اليوم - القوات الروسية تسيطر على قريتين في شرق أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 02:20 مساءً - نقلت وكالات أنباء روسية رسمية، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية سيطرت على قريتي نيسكوتشنه وتيرني في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم، إن "القوات الروسية قامت بتحرير بلدة نيسكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مشيرةً إلى قيام الوحدات الروسية بالتقدم على عدد من المحاور وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حسنت وحدات قوات مجموعة المركز موقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات لخمسة ألوية ميكانيكية من القوات الأوكرانية ولواءين من الحرس الوطني في مناطق من جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو500 جندي، ومركبة قتالية مدرعة، ومركبتين، كما تم تدمير 8 مدافع مدفع ميدانية.

وأشار البيان إلى أن قوات مجموعة الشرق استهدفت أفراد ومعدات 3 ألوية دفاع محلي في مناطق كونستانتينوبول وفيليكا نوفوسولكا ونوفوبول وبوجاتير وفريميفكا في دونيتسك، ونوفوداروفكا في مقاطعة زابوريجيا".

وبلفت خسائر القوات الأوكرانية نحو 220 جنديا، و7 مركبات، ومدفعيتين.