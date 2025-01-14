العالم اليوم - الزمالك يربط التونسي الجزيري بعقد جديد

انتم الان تتابعون خبر الزمالك يربط التونسي الجزيري بعقد جديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 02:20 مساءً - أعلن محامي المهاجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري، الثلاثاء، التوصل لاتفاق مع إدارة نادي الزمالك المصري لتجديد عقد اللاعب واستخلاص مستحقاته المالية المتأخرة.

وصرح المحامي لإذاعة (موزاييك) التونسي، أن الاتفاق يقضي بتجديد عقد المهاجم موسمين إضافيين حتى عام 2027.

ولفت نفس المصدر لاتفاق سابق أيضا بين حسين لبيب، رئيس الزمالك، و الجزيري، بترتيب عملية استخلاص الديون المالية المتأخرة تجاه اللاعب والمقدرة بـ800 ألف دولار.

ويلعب الجزيري (31 عاما) في صفوف الزمالك منذ يناير 2021، قادما من فريق المقاولون العرب المصري.