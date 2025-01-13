انت الأن تتابع خبر تحذير للبنات والستات.. علامات مهمة تكشف مرض يؤخر الإنجاب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد تكيس المبيض من المشكلات الصحية الشائعة بين النساء بشكل واسع جدا خاصة في فترة المراهقة والشباب وتتسبب في مشاكل عديدة وتأخر الإنجاب.

أعراض تكيس المبايض

وطبقا لما ذكره موقع مايو كلينك”تبدأ ظهور أعراض متلازِمة تكيس المبيض غالبًا مع اقتراب دورة الحيض الأولى وأحيانًا تظهر الأعراض لاحقًا بعد عدة دورات حيض.

تختلف أعراض متلازِمة تكيس المبيض من شخص لآخر وتُشخص الإصابة بعا عندما تلاحظين ظهور علامتين على الأقل من العلامات التالية:

عدم انتظام دورات الحيض لان قلة الدورات الشهرية أو عدم انتظامها من العلامات الشائعة ل متلازمة تكيس المبيض وكذلك الحال بالنسبة إلى دورات الحيض التي تستمر أيامًا كثيرة أو مدة أطول من المعتاد فعلى سبيل المثال، قد تقل دورات الحيض في السنة عن تسعة دورات.

ويمكن أن تفصل بين كل دورة والتي تليها أكثر من 35 يومًا كما قد تواجهين صعوبة في الحمل.

ارتفاع مستويات هرمون الأندروجين وقد تؤدي المستويات العالية من هرمون الأندروجين إلى زيادة نمو شعر الوجه والجسم وتُعرَف باسم الشعرانية وفي بعض الأحيان، يمكن أن يظهر حب الشباب الشديد والصلع بشكل يشبه الرجال.

التضخم فقد يكون المبيضان لديك كبيرَين وقد ينمو الكثير من الجُريبات التي تحتوي على بويضات غير ناضجة بالقرب من حافة المبيض.

ويعني ذلك أن المبيضين قد لا يؤديان وظيفتهما كما ينبغي وتزداد مؤشرات متلازِمة تكيس المبيض وأعراضها حدة إذا كانت المرأة تعانى من السمنة .

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