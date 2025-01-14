نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أون سبورت تنقل حفل افتتاح وجميع مباريات كأس العالم لكرة اليد 2025 لأول مرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت الشركة المتحدة للرياضة في الحصول علي حقوق البث لجميع مباريات كأس العالم لكرة اليد 2025، و نقل حفل الافتتاح المقرر له التاسعه مساء اليوم الثلاثاء وتنقل علي قناة أون تايم سبورتس ١، حيث يقام مونديال اليد بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس لأول مرة في تاريخ مونديال كرة اليد، جميع مباريات بطولة كأس العالم بالكامل، وإقامة استوديوهات تحليلية للبطولة يضم كوكبة من نجوم وخبراء لعبة كرة اليد.

ONTIME1

إيطاليا وتونس الساعة 6:30

بتعليق خالد خيري

الدنمارك والجزائر: الساعة 9:30 بتعليق خالد خيري



ONTIME2

فرنسا وقطر الساعة 7:00 بتعليق أحمد إبراهيم

النمسا والكويت 9:30 بتعليق أحمد إبراهيم.