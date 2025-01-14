تحيات جلالة السلطان لقائد الإدارة الانتقالية السورية ينقلها السفير المتجول فـي الخارجية

مسقط ـ دوت الخليج: التقى قائد الإدارة الانتقالية السورية، أحمد الشرع، في قصر الشَّعب بالعاصمة السورية دمشق، بسعادة السفير الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الهنائي، السَّفير المتجول في وزارة الخارجية. وخلال اللقاء، نقل سعادة الشيخ السَّفير المتجول تحيَّاتِ حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ إلى القيادة والشَّعب السوري، مؤكدًا حرص سلطنة عُمان على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشَّعبين الشقيقين، والتأكيد على موقف سلطنة عُمان الثابت في احترام إرادة الشَّعب السوري وخياراته الوطنية، ودعم الجهود الدولية والإقليمية التي تساند تطلعات الشَّعب.

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