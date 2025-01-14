محادثات إيرانية أوروبية حول «النووي» بسويسرا

جنيف ـ ا.ف.ب: تستضيف سويسرا محادثات حول البرنامج النووي الإيراني بين طهران من جهة، وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة من جهة أخرى، قبل أسبوع من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وتجرى هذه المحادثات بعد أقل من شهرين على مفاوضات أحيطت بالتكتم بين إيران وممثلين عن الدول الأوروبية الثلاث في جنيف، في وقت يبدي الغرب مخاوف حيال تقدم برنامج طهران النووي.
وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية أن «هذه ليست مفاوضات»، فيما ذكرت إيران أنها مجرد «مشاورات».
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن اجتماع الأمس هو «مؤشر إلى أن دول الترويكا الأوروبية تواصل العمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني الذي يطرح مستوى تقدمه مشكلة بالغة».
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