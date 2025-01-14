نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية لمدينة نصر وبهتيم وقها بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لمدينة نصر وبهتيم وقها بالقسم الثالث

تقام اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، مباريات الأسبوع السادس عشر بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-2025.

حيث يخرج النصر للتصدير صاحب المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط لملاقاة القناطر الخيرية صاحب الصدارة برصيد 29 نقطة.

ويستضيف بهتيم صاحب المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة فريق ليفيلز صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

و يخرج الطيران صاحب المركز السادس برصيد 18 نقطة لملاقاة بطا صاحب المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.

بينما يلاقي المطرية صاحب المركز التاسع برصيد 16 نقطة فريق اسكو صاحب المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

و يخرج قليوب صاحب المركز الثالث برصيد 27 نقطة لملاقاة طوخ صاحب المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، في مباراة قوية المعروفة بديربي القليوبية.

ويستضيف المرج صاحب المركز الثامن برصيد 16 نقطة فريق مدينة نصر صاحب المركز السابع برصيد 17 نقطة، في مباراة قوية بين الفريقين، حيث يسعي اصحاب الأرض لتحقيق أول انتصار له على ملعبه ووسط جماهيره، والاستمرار في رحلة العودة إلى دائرة المنافسة على الصعود للممتاز (ب).

بينما يسعي الضيوف إلى لاستعادة ذاكرة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ ثلاث اسابيع، والعودة إلي رحلة المنافسة نحو الصعود لدوري الممتاز (ب) الموسم المقبل.

و يخرج قها صاحب المركز العاشر برصيد 15 نقطة لملاقاة فريق رع صاحب المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

و يستضيف القومي صاحب المركز الأخير برصيد 4 نقاط فريق سبورتنج كاسل صاحب المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط.

بينما يحصل فريق هليوبوليس صاحب الوصافة برصيد 28 نقطة على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة

1- القناطر الخيرية 29 نقطة

2- هليوبوليس 28 نقطة

3- قليوب 27 نقطة

4- ليفيلز 22 نقطة

5- رع 21 نقطة

6- الطيران 18 نقطة

7- مدينة نصر 17 نقطة

8- المرج 16 نقطة

9- المطرية 16 نقطة

10- قها 15 نقطة

11- اسكو 14 نقطة

12- بهتيم 14 نقطة

13- بطا 14 نقطة

14- طوخ 12 نقطة

15- النصر للتصدير 9 نقاط

16- سبورتنج كاسل 6 نقاط

17- القومي 4 نقاط