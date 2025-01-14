حقيقة انفصال أحمد السقا ومها الصغير: نفي قاطع للشائعات المتداولة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 02:51 مساءً - متابعة بتول ضوا

تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة أنباء عن انفصال الفنان أحمد السقا والإعلامية مها الصغير، مما أثار جدلاً واسعاً بين الجمهور. وقد دفعت هذه الشائعات الفنان أحمد السقا إلى الخروج عن صمته ونفي هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكداً على قوة واستقرار علاقته بزوجته.

انتشرت الشائعات بقوة بعد ملاحظة حذف مها الصغير لعدد من الصور التي تجمعها بزوجها أحمد السقا من حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اعتبر البعض هذه الخطوة مؤشراً على وجود خلافات بين الزوجين، خاصة وأنها تتزامن مع تكرار أنباء مماثلة في الأشهر الأخيرة. كما استند البعض في تحليلاتهم على حذف الصور كسابقة لحالات انفصال أخرى في الوسط الفني.

عبّر الفنان أحمد السقا عن استيائه الشديد من تداول هذه الشائعات، مؤكداً أنها تزعجه وتزعج أسرته، خاصةً مع انشغاله بتصوير الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة”. وأشار إلى أنه تلقى اتصالات عديدة من أصدقائه للاستفسار عن حقيقة الأمر، ما دفعه إلى نفي هذه الشائعات بشكل قاطع، مؤكداً على استقرار حياته الزوجية مع مها الصغير.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات حول انفصال أحمد السقا ومها الصغير. ففي شهر مايو 2024، انتشرت شائعات مماثلة، إلا أنها خفتت بعد ظهورهما معاً في العرض الخاص لفيلم “السرب”.