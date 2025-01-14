كيف تحافظين على صحتكِ وجمالكِ في الجو البارد؟

الشتاء ليس جميلاً وساحراً فحسب، بل يجلب معه أيضاً تغيرات بيئية تؤثر بشكل مباشر على الجسم. فمع انخفاض درجات الحرارة، تتغير العديد من وظائف الجسم، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية قد لا يمكن ملاحظتها في الفصول الأخرى.

وتشمل هذه التغييرات التأثيرات على الجلد والجهاز التنفسي والجهاز القلبي الوعائي والمناعة العامة. لذلك من المهم التعرف على هذه التغيرات وكيفية التعامل معها من أجل الحفاظ على الصحة والجمال.

لهذا السبب، ونظراً لأهمية هذا الموضوع، سنركز اليوم على الإجابة عن السؤال الرئيسي ”كيف يؤثر الشتاء على الجسم؟ كما سنوضح لكِ أيضاً كيفية الوقاية من المشاكل الصحية الشائعة مثل نزلات البرد وتقلبات المزاج، حتى تتمكني من الاستمتاع بفصل الشتاء دون القلق من الفيروسات والالتهابات المتكررة التي تؤثر على بشرتك ونظام جمالك.

يتعرض الجسم في فصل الشتاء للعديد من التغيرات أبرزها ما يلي:

تأثير البرد على الدورة الدموية

مع بداية الشتاء والشعور بالبرد، يواجه جسمك صعوبة في توزيع الدم إلى الأطراف بسبب انخفاض درجات الحرارة. هذا يؤدي إلى الشعور بالبرودة في اليدين والقدمين، وقد يسبب شعورًا بالتعب. لتعزيز الدورة الدموية. يُنصح بممارسة الرياضية بانتظام، مثل المشي أو أي من التمارين الرياضية الأخرى التي تساهم في تنشيط الدورة الدموية وتحسين تدفق الدم.

جفاف الجلد وتقشيره

البرد والهواء الجاف يقللان من رطوبة الجلد مما يجعله عرضة للتشققات والجفاف. كما أن استخدام التدفئة في الأماكن المغلقة يمكن أن يزيد من جفاف البشرة.

التقلبات المزاجية والاكتئاب الشتوي

تؤثر أجواء الشتاء من غيم وقلة ضوء خلال النهار على مستويات السيروتونين في الدماغ المسؤول عن تحسين المزاج، الأمر الذي يسبب حدوث التقلبات المزاجية، والإصابة بالاكتئاب الشتوي أو الكآبة الشتوية (الاضطرابات الموسمية).

تأثيرات الشتاء على الشعر

يؤدي انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء إلى جفاف الشعر وهشاشته، كما أن الهواء الجاف قد يزيد من تقصف الشعر. كما يساهم ارتداء القبعات الثقيلة بغرض التدفئة إلى تلف الشعر.

تأثير الشتاء على جهاز المناعة

مع قدوم الشتاء حيث انخفاض درجات الحرارة وكثرة انتشار الفيروسات، تقل قدرة جهاز المناعة على مقاومة الأمراض، مما يعرضك لفرص أكبر للإصابة بالزكام والانفلونزا.

تأثيرات الشتاء على المفاصل

يعاني بعض الأشخاص من آلام في المفاصل بسبب انخفاض درجات الحرارة التي تؤدي إلى تيبسها. إذا كنتِ تعانين من مشاكل في المفاصل، فإن البرد قد يزيد من سوء الحالة، لذا عليكِ بمتابعة الحالة مع الطبيب المختص، والبدء بعمل توصيات الطبيب لتجنب أي من المضاعفات التي قد تتسبب في شعورك بألام شديدة.

كيف يمكن التكيف مع تأثيرات الشتاء على جسمك؟

في ما يلي خلاصة نصائح المختصين التي تساعد على التكيف مع التغيرات التي تحدث لجسمك في فصل الشتاء:

- لتحفيز الدورة الدموية في الشتاء، حافظي على ارتداء ملابس ثقيلة ومريحة تُشعرك بالدفء، وتجنبي الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة في نفس الوضعية. قومي بتحريك أطرافك بانتظام.

- لتجنب جفاف البشرة في فصل الشتاء استخدمي مرطبات قوية تحتوي على مكونات مثل الزبدة أو زيت جوز الهند لتدلكي بها بشرتك بعد كل مرة استحمام. ولتبقى بشرتك نضرة وبعيدة عن التشقق، اشربي كميات كافية لتعزيز رطوبة البشرة.

- احرصي على قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق، ومارسي كل التمارين التي تساعدك على الاسترخاء مثل التأمل واليوغا كونها تساعد في تحسين المزاج بشكل جيد وفعال.

- استخدمي شامبو يساعد في القضاء على الجفاف الذي يعتري شعرك في فصل الشتاء، وبلسم مرطب مناسب للشعر الجاف، وقومي بعمل حمام زيت أو كريم لترطيب الشعر.

- حافظي على تدفئة الجسم في الشتاء، وقومي بعمل كمادات دافئة على المفاصل لتخفيف حدة الألم. واحرصي على القيام بالتمارين اللطيفة مثل السباحة أو التمدد للحفاظ على مرونة المفاصل.

- اعتماد نظام غذائي صحي وعدم الإخلال به لتعزيز المناعة وتحقيق الوقاية من أمراض الشتاء.

- الالتزام بالاجراءات الوقائية وبخاصة غسل اليدين أول بأول مع تفادي التواجد في الأماكن المزدحمة.

- حافظي على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل البرتقال، الفراولة، والفلفل الأحمر، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على الزنك مثل المكسرات والبذور لتعزيز صحة جهازك المناعي.

- حاولي الحصول على قدر كافٍ من النوم لأن ذلك يساهم في تقوية وتعزيز جهاز المناعة.