نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس النواب يوافق على الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 يناير 2025 03:15 مساءً - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية.

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة الطاقة والبيئة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون سالف الذكر.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية، والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة؛ بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة، وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.

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