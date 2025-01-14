سلوكيات الرضع الغريبة: دليل شامل لفهم تصرفات طفلك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 02:51 مساءً - متابعة بتول ضوا

يمر الأطفال الرضع بمراحل نمو وتطور سريعة خلال الأشهر الأولى من حياتهم، يصاحبها ظهور بعض السلوكيات التي قد تبدو غريبة أو مُحيّرة للوالدين. من المهم فهم هذه السلوكيات والتفريق بين ما هو طبيعي وما يستدعي القلق واستشارة الطبيب. في هذا المقال، سنستعرض بعضًا من سلوكيات الرضع الشائعة التي قد تبدو غريبة، مع توضيح أسبابها وكيفية التعامل معها.

حركات اليدين والرجلين المفاجئة (ارتعاش مورو): هي ردة فعل طبيعية عند الرضع حديثي الولادة، حيث يفرد الطفل ذراعيه وساقيه فجأة ثم يعيدهما إلى الداخل. تختفي هذه الردة بشكل تدريجي خلال الأشهر الأولى من العمر.

مص الأصابع أو اليدين: يعتبر مص الأصابع أو اليدين سلوكًا طبيعيًا عند الرضع، وهو يساعدهم على تهدئة أنفسهم والشعور بالراحة.

البكاء الشديد والمفاجئ: البكاء هو وسيلة الرضيع الوحيدة للتعبير عن احتياجاته، مثل الجوع أو العطش أو الألم أو الحاجة إلى تغيير الحفاض. قد يبكي الرضيع بشكل مفاجئ وشديد دون سبب واضح في بعض الأحيان، وهو ما يُعرف بالمغص.

التحديق في الفراغ أو في نقطة معينة: قد يُلاحظ الأهل أن الرضيع يُحدّق في الفراغ أو في نقطة معينة لفترات طويلة. هذا السلوك طبيعي، حيث يبدأ الرضيع في استكشاف العالم من حوله وتطوير حاسة البصر.

حركات العينين غير المتناسقة: قد تبدو حركات العينين غير متناسقة في الأشهر الأولى من العمر، حيث قد تتحرك كل عين بشكل منفصل. هذا السلوك طبيعي أيضًا، حيث لا يزال الرضيع يطور التنسيق بين العينين.

التجشؤ والتقيؤ المتكرر: من الطبيعي أن يتجشأ الرضيع أو يتقيأ كمية صغيرة من الحليب بعد الرضاعة. ولكن، إذا كان التقيؤ متكررًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى، فيجب استشارة الطبيب.

تغير لون بشرة الرضيع: قد يتغير لون بشرة الرضيع إلى الأزرق أو الأحمر في بعض الأحيان، خاصةً عند البكاء أو البرد. هذا السلوك طبيعي أيضًا، ولكنه يستدعي القلق إذا كان مستمرًا أو مصحوبًا بصعوبة في التنفس.

النوم لفترات طويلة أو النوم المتقطع: يختلف نمط نوم الرضع من طفل لآخر. قد ينام بعض الرضع لفترات طويلة، بينما ينام البعض الآخر بشكل متقطع. هذا السلوك طبيعي أيضًا، ولكن يجب استشارة الطبيب إذا كان الرضيع يعاني من صعوبة في النوم أو الاستيقاظ.

إخراج أصوات غريبة: قد يُصدر الرضيع أصواتًا غريبة مثل الشخير أو الأنين أو الصفير. هذه الأصوات طبيعية في معظم الأحيان، ولكنها تستدعي القلق إذا كانت مصحوبة بصعوبة في التنفس.

شد الشعر أو فرك الأذنين: قد يقوم الرضيع بشد شعره أو فرك أذنيه عند الشعور بالتعب أو الانزعاج. هذا السلوك طبيعي أيضًا، ولكنه قد يشير إلى وجود ألم في الأذن في بعض الأحيان.

على الرغم من أن معظم سلوكيات الرضع الغريبة طبيعية، إلا أن هناك بعض الحالات التي تستدعي استشارة الطبيب، مثل:

البكاء المستمر والشديد الذي لا يتوقف.

صعوبة التنفس أو تغير لون البشرة إلى الأزرق بشكل مستمر.

التقيؤ المتكرر أو المصحوب بأعراض أخرى.

عدم اكتساب الوزن بشكل طبيعي.

وجود تأخر في النمو الحركي أو اللغوي.