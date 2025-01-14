سوسيداد يهزم فياريال في الليغا

سوسيداد يهزم فياريال في الليغافاز فريق ريال سوسيداد على فياريال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، في ختام منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

سجل هدف المباراة الوحيد تاكيفوسا كوبو لاعب فريق ريال سوسييداد في الدقيقة (51).

بهذه النتيجة، رفع ريال سوسيداد رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، وبقي فياريال في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

ويتصدر أتلتيكو مدريد الليغا برصيد 44 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وست نقاط عن برشلونة ثالث الترتيب.