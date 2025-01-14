"حرام عليكم".. مروة صبري ترد على منتقدي نشوى مصطفى

القاهرة - محمد ابراهيم - خرجت الإعلامية مروة صبري في إحدى حلقات برنامجها "قعدة ستات"، لتدافع عن الفنانة نشوى مصطفى، وترد على منتقدي عودتها للعمل، بعد وفاة زوجها بأيام قليلة.

وبدأت مروة صبري حديثها عن نشوى مصطفى قائلة:" الست دي على المستوى الإنساني قمة في الاحترام والإنسانية والأخلاق والرقي، وجوزها توفي من أسبوعين ونزلت شغلها، وأول حلقة تطلع في برنامجها كانت لابسة أسود في أسود وقميص وجاكيت مقفولين، ولامة شعرها وطالعة منهارة من العياط".

وأضافت:" حرام عليكم أنتم مش بشر، والدنيا دوارة والمواقف بتحصل لنا كلنا، انتم عديتوا مرحلة المرض النفسي، ومحتاجين تخشوا على مستشفى المجانين وتلبسوا القميص الأبيض بالعكس، الست في قمة ضعفها تعملوا فيها كدة لية ".

وفاة زوج نشوى مصطفى

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى،خلال الفترة القليلة الماضية،عن وفاة زوجها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت نشوى مصطفى: "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبوولادي تعالو والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الضهر أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي الله يراضيكم تعالو كلكم ادعو له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات مسجد حسن الشربتلي التجمع الخامس حتلاقوه على جوجل ماب، شيرو كتير".