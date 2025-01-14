فن ومشاهير

منهم كريم عبدالعزيز ويحيي الفخراني.. تعرف على أبرز النجوم الغائبين عن دراما رمضان 2025

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القاهرة - محمد ابراهيم - يشهد مسوم دراما رمضان المقبل 2025، منافسة قوية بين أعمال فنية لكثير من النجوم، تتنوع تلك الأعمال بين الكوميدي والاجتماعي والأكشن، وعلى صعيد آخر قرر عدد من النجوم غيابهم عن دراما رمضان هذا العام، وفي ضوء ذلك يعرض لكم "دوت الخليج الفني" أبرز النجوم الذين لم يشاركوا في الموسم الرمضاني.

 

كريم عبدالعزيز

 

بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان كريم عبدالعزيز، في دراما رمضان الماضي 2024، بمسلسل "الحشاشين"، قرر غيابه عن الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

 

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كريم عبدالعزيز

 

يسرا

 

تغيب الفنانة يسرا عن دراما رمضان هذا العام 2025، وهذا يكون العام الثاني الذي تغيب فيه عن موسم الدراما الرمضاني، بعدما قدمت في رمضان 2023، مسلسل "1000 حمدلله ع السلامة".

 

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يسرا

 


يحيي الفخراني

 

 

يغيب الفنان يحيي الفخراني عن دراما رمضان المقبل 2025، أعلن المنتج جمال العدل، خلال الفترة الماضية، عن تأجيل مسلسله "الأستاذ" ، وذلك بسبب تعذر مراحل التسويق والتصوير.

 

 

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يحيي الفخراني

 


أمير كرارة

 

كما يغيب الفنان أمير كرارة عن المشاركة في الماراثون الرمضاني المقبل 2025، بعد أن شارك في رمضان الماضي 2024، بمسلسل "بيت الرفاعي"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وانتشارًا واسعًا.

 

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أمير كرارة


محمد رمضان

 

للعام الثاني على التوالي، يقرر الفنان محمد رمضان غيابه عن المنافسة في موسم رمضان المقبل 2025، وكان آخر أعماله الدرامية هو مسلسل "جعفر العمدة" رمضان 2023.

 

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محمد رمضان

 

أحمد عز

 

بعد نجاحه في السينما بفيلم "ولاد رزق3 "، يغيب الفنان أحمد عز عن دراما رمضان المقبل 2025، وكان آخر أعماله الدرامية، هو مشاركته في مسلسل "الاختيار3 " رمضان 2023.

 

 

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أحمد عز 
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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