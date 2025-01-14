ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهبارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بدعم من حالة الضبابية المحيطة بخطط سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية مهمة ستمنح المزيد من المؤشرات حول مسار سياسة الفائدة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 2674.26 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 2689.10 دولار.

وهبطت أسعار الذهب نحو واحد بالمائة أمس بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي الدولار، فيما يجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 29.68 دولار للأوقية، وصعد البلاديون 0.6 في المائة إلى 959.70 دولار، وتقدم البلاتين 0.5 في المائة إلى 943.25 دولار.