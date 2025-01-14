أكثر من 120 قتيلا بقصف على الخرطوم
أفاد مسعفون سودانيون أن أكثر من 120 شخصًا قتلوا يوم أمس إثر قصف استهدف منطقة أم درمان والواقعة ضمن الخرطوم الكبرى التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وكشف المسعفون، أن القصف العشوائي على منطقة دار السلام أسفر عن سقوط 120 قتيلًا من المدنيين، دون تحديد الجهة المسؤولة عن القصف، مشيرين إلى أن وجود شُح كبير في الإمدادات الطبية المتعلقة بأدوية الإسعافات الأولية، مع وجود عدد كبير من المصابين الذين تتفاوت درجات إصابتهم.
يشار إلى أن حدة المعارك تصاعدت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الأسابيع الأخيرة بعد 20 شهرًا من اندلاع الحرب في السودان، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف.
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