مستنيين قنبلة الجيل.. هدى الاتربي تكشف رسائل حماس الشارع لجديدها في العتاولة ٢

القاهرة - محمد ابراهيم - عبرت الفنانة هدى الاتربي عن سعادتها الكبيرة بكم الرسائل والتعليقات انتظارا لشخصية دينا في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة والتي لمسته في الشارع أيضا بكثافة بعد الإعلان عن بداية تصوير المسلسل استعدادا للسباق الرمضاني لعام 2025.



وكشفت هدى أنها بمجرد إعلانها على منصات التواصل الاجتماعي بداية تصويرها لأحداث المسلسل لمست حماس كبير من الناس في الشارع بمجرد تواجدها في أي مكان وسؤالهم لها عن الجديد الذي ستقدمه "دينا" في الجزء الثاني من العتاولة وداعبوها قائلين "مستنيين قنبلة الجيل".



كما كشفت “الاتربي” أيضًا أن الجزء الثاني لمسلسل العتاولة سيحمل العديد من المفاجأت في شخصية دينا وقالت "دينا هتفضل دلوعة طبعا لكن الجديد ان في خط درامي أكبر للشخصية وكوميدي أحيانا ومفاجآت آخرى في العمل".

هدى الاتربي

أبطال وصناع مسلسل “العتاولة 2”

مسلسل" العتاولة 2" يشارك فى بطولته نخبه كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده،زينة، باسم سمرة، هدى الاتربي ومصطفى أبو سريع وآخرين من الفنانين المشاركين فى الجزء الأول، بالإضافة إلى نجوم آخرين قد انضموا مؤخرا للجزء الثاني.

مسلسل "العتاولة" من تأليف مصطفى جمال هشام وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج "سيدارز آرت برودكشن" صباح إخوان.