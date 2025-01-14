نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زيزو يشترط للتجديد والزمالك مهدد بخسارة مادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، رفض رغبة الزمالك في التجديد له قبل إعارته لنادى الإتفاق السعودي.

الزمالك يتحمل 35 مليون جنيه لصالح إنبى بسبب زياد كمال وزيزو يرفض التجديد قبل الإعارة

وواصل كريم حسن شحاتة، لبرنامج كورة كل يوم الذى يذاع على شاشة الحياة، أن زيزو اشترط الموافقة على إعارته دون تجديد عقده مع الزمالك.

وأضاف كريم حسن شحاتة، إن الزمالك يرغب في فسخ التعاقد مع زياد كمال لاعب الفريق ولكن سيتحمل الزمالك 35 مليون جنيه لصالح لنادى إنبى وفقا الاتفاق الذى تم بين الزمالك وإنبى.