تطورات جديدة بشأن التعاقد مع بديل كفاراتسخيليا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 02:51 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن تطورات جديدة بشأن تحرك نابولي للتعاقد مع بديل للنجم الجورجي، خفيتشا كفاراتسخيليا.

كفارا يقترب من الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان، بعد أن وصلت المفاوضات بين الناديين لمراحل متقدمة.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” فإن جيوفاني مانا، المدير الرياضي بنابولي، التقى وكيل أعمال الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، جناح مانشستر يونايتد، في مدينة برشلونة، أمس الإثنين.

وأضافت الشبكة: “أبلغ ممثلو اللاعب، النادي الإيطالي، أن السعر المطلوب من مانشستر يونايتد حوالي 70 مليون جنيه إسترليني”.

وأكدت الشبكة الإيطالي، أن جارناتشو منفتح على فكرة الانضمام لصفوف نابولي، والعمل تحت قيادة أنطونيو كونتي.

خلال الموسم الحالي، شارك جارناتشو في 19 مباراة مع اليونايتد في بطولة البريميرليج، سجل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.