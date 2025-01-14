مونزا يفاجئ فيورنتينا بثنائية

مونزا يفاجئ فيورنتينا بثنائيةفاز فريق مونزا على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، ضمن الجولة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدفي مونزا باتريك تشيوريا ودانيل مالديني في الدقيقتين (44، و63) على التوالي، فيما سجل لوكاس بيلتران الهدف الوحيد لفريق فيورنتينا من ركلة جزاء في الدقيقة (74).

وبهذه النتيجة رفع مونزا رصيده إلى 13 نقطة، لكنه ظل في المركز العشرين بقاع الترتيب، وبفارق نقطة واحدة فقط خلف فينيزيا صاحب المركز التاسع عشر، وخمس نقاط خلف كالياري الذي يحتل المركز الثامن عشر، فيما بقي فيورنتينا في المركز السادس برصيد 32 نقطة.