مونزا يفاجئ فيورنتينا بثنائية
فاز فريق مونزا على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، ضمن الجولة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
سجل هدفي مونزا باتريك تشيوريا ودانيل مالديني في الدقيقتين (44، و63) على التوالي، فيما سجل لوكاس بيلتران الهدف الوحيد لفريق فيورنتينا من ركلة جزاء في الدقيقة (74).
وبهذه النتيجة رفع مونزا رصيده إلى 13 نقطة، لكنه ظل في المركز العشرين بقاع الترتيب، وبفارق نقطة واحدة فقط خلف فينيزيا صاحب المركز التاسع عشر، وخمس نقاط خلف كالياري الذي يحتل المركز الثامن عشر، فيما بقي فيورنتينا في المركز السادس برصيد 32 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مونزا يفاجئ فيورنتينا بثنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.