نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور يكشف توقيع أحمد رفاعي لسيراميكا كليوبترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة توقيع أحمد رفاعي لاعب نادي الزمالك، لنادي سيراميكا كليوبترا.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" أحمد رفاعي جدد تعاقده مع الفريق لمدة خمس سنوات".

وأضاف:" اللاعب كان قريب من غزل المحلة في بداية الموسم ولكن نادي الزمالك رفض بيعه ووافق فقط على إعارته وهو ما رفضه غزل المحلة".

واختتم:" طلع كلام إن أحمد رفاعي وقع لنادي سيراميكا كليوبترا ولكن تواصلنا مع مصادرنا وعلمنا إن كل هذا لا أساس له من الصحة".