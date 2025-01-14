الرياضة

خالد الغندور يكشف توقيع أحمد رفاعي لسيراميكا كليوبترا

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة توقيع أحمد رفاعي لاعب نادي الزمالك، لنادي سيراميكا كليوبترا.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" أحمد رفاعي جدد تعاقده مع الفريق لمدة خمس سنوات".

وأضاف:" اللاعب كان قريب من غزل المحلة في بداية الموسم ولكن نادي الزمالك رفض بيعه ووافق فقط على إعارته وهو ما رفضه غزل المحلة".

واختتم:" طلع كلام إن أحمد رفاعي وقع لنادي سيراميكا كليوبترا ولكن تواصلنا مع مصادرنا وعلمنا إن كل هذا لا أساس له من الصحة".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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