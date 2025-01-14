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أحمد جودة - القاهرة -

ستكون فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري، فرصة لمشاهدة بعض الانتقالات، حيث قد تنتقل بعض الأسماء الكبيرة بعيدا عن أنديتها الحالية، من ماركوس راشفورد إلى كفيتشا كفاراتسيخليا.

خطوات جديدة لنجوم كبار في فترة الانتقالات الشتوية

وعادة يكون من الصعب أن تحصل الأندية على الأسماء الكبيرة خلال فترة منتصف الموسم، خاصة مع زيادة أسعار اللاعبين والميزانيات المحدودة الموضوعة لضمهم، لكن في عام 2025 يبدو أن هناك بعض الانتقالات الكبيرة قد تحدث، حيث يسعى كل من مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، إلى جانب بعض الأندية الأوروبية الكبيرة، إلى الإنفاق ببذخ قبل انتهاء فترة الانتقالات في الثالث من فبراير المقبل.

وستكون فترة انتقالات يناير بمثابة فرصة حقيقية للأندية لضم صفقات كبيرة من أجل تدعيم صفوفها أو تحقيق بطولات كبرى أو التأهل لدوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد

خرج راشفورد من حسابات المدرب الجديد لمانشستر يونايتد، البرتغالي روبن أموريم، وقال الشهر الماضي إنه مستعد لتحد جديد في مسيرته.

وذكرت تقارير عن وجود اهتمام من أندية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة لموناكو الفرنسي، لكن دون تقديم عرض رسمي.

وتظل المشكلة بالنسبة لراشفورد ومانشستر يونايتد، أنه مضى فقط عام ونصف على توقيعه على تجديد عقده مقابل تلقيه راتبا يصل إلى 400 ألف دولار في الأسبوع، ويمكن فقط لأغنى الأندية في العالم أن تقدم مقابلا مماثلا له، وكذلك تقديم عرض مماثل لمانشستر يونايتد الذي يسعى بدوره للتعاقد مع لاعبين يتوافقون مع أسلوب لعب أموريم.

وفي حال رحيل راشفورد، الذي لم يخض أي مباراة منذ 12 ديسمبر الماضي، هذا الشهر، فيمكن إيجاد حل وسط للتوصل إلى اتفاق حول قيمة انتقاله ومرتبه، ويعتمد ذلك أيضا على مدى عزم اللاعب وناديه الحالي على إنهاء العلاقة بينهما.

ووفقا للوائح المالية لرابطة الدوري الإنجليزي، فإن مانشستر يونايتد قد يستفيد أكثر من بيع اللاعبين القادمين من أكاديمته مثل راشفورد وكوبي ماينو، أكثر من غيرهم، كونه لم ينفق شيئا مقابل ضمهم.

كفاراتسيخليا

ارتبط اسم جوهرة نابولي الفائز بلقب الدوري الإيطالي عام 2023، بالانتقال إلى أكبر الأندية الأوروبية.

ودارت العديد من التكهنات في الشهر الجاري حول رغبة باريس سان جيرمان وليفربول في التعاقد مع اللاعب الدولي الجورجي.

وقال الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول: "إنه احتمال 9 من 10 و99 مرة من 100 أن يحدث ذلك في نهاية فترة الانتقالات، يتضح دائما أن تلك القصص غير حقيقية".

لكن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، أكد رغبة كفاراتسيخليا في الرحيل عن الفريق.

وقال كونتي: "لقد طلب من النادي أن يتم بيعه، لقد تحدثت مع اللاعب الذي أكد قراره لي، أنا محبط.. أن ذلك مثل صاعقة نزلت من السماء".

ويحتاج باريس سان جيرمان، الذي رحل نجومه مثل ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي في المواسم الماضية، إلى نجم جديد في صفوفه، وسيكون كفاراتسيخليا التعويض الأفضل.

مانشستر سيتي

مع تراجعه خطوات عدة في دفاعه عن لقبه كبطل للدوري الإنجليزي، وتأزم موقفه في التأهل إلى المراحل الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، يحتاج الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني، إلى بعض الدعم في صفوف فريقه.

وذكرت تقارير أن مانشستر سيتي حدد المصري عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، كهدف له في فترة الانتقالات الشتوية، إلى جانب الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، مدافع لنس الفرنسي، ورغم ذلك رفض المدرب الإسباني الإجابة عن الأسئلة بخصوص خوسانوف أمس الاثنين.

ومع ذلك فقد كشف مدرب مانشستر سيتي خلال الأسبوع الجاري، عن رغبة القائد كايل ووكر في الرحيل عن الفريق.

وقال جوارديولا: "لقد كان الظهير الأيمن لدينا ومنحنا ما كنا نفتقده وقد كان رائعا، لكنه الآن يرغب في أن يستكشف شيئا جديدا ويذهب إلى بلد أخرى للعب السنوات الأخيرة في مسيرته لعدة أسباب".

تشيلسي

أنفق نادي تشيلسي بسخاء بقيادة مالكه الأمريكي تود بويلي وشركة "كليرليك كابتيال".

لكن الكثير من الأحاديث أحاطت بالنادي هذا الشهر وهي تتعلق باللاعبين المغادرين.

وقال المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، إن المدافع الإنجليزي بن شلويل سيغادر الفريق بعدما فشل في أن يجد نفسه داخل تشيلسي.