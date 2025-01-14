شاهد.. ياسمين رئيس تنشر صورًا جديدة من كواليس فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها ومتابعيها، مجموعة من الصور أثناء تصوير فيلم "الهنا اللي أنا فيه" مع كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، والذي يعرض حاليًا بجميع دور العرض السينمائية، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهرت ياسمين رئيس رفقة كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، وأرفقت بالصور تعليقًا: "الهنا اللي أنا فيه، ياسمين رئيس".

منشور ياسمين رئيس

قصه فيلم "الهنا اللى انا فيه"

وتدور أحداث فيلم "الهنا اللى انا فيه" حول شخصية أحمد الذي تطلب منه زوجته الطلاق لإهماله لها، وبعدها تبدأ سلسلة من الأحداث الكوميدية بطلب الزوجة من صديقتها فوزية الزواج من زوجها، وتوافق فعلا على طلبها، لينطلق الثلاثة في رحلة شهر عسل مليئة بالمفارقات، لكن في نفس الوقت تثير التساؤل حول السبب الذي دفع الزوجة لعرض الأمر على صديقتها، وموافقتها على مشاركة زوجها معها.



أبطال فيلم "الهنا اللى انا فيه"



ويشارك في بطولة فيلم "الهنا اللى انا فيه" حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى. ومن إنتاج نيوسنشري، وحدوتة، وفيلم سكوير، وأوسكار فيلمز، وفيلمولوجي، وبداية فيلمز، توزيع داخلي دولار فيلم وتوزيع خارجي اورينت فيلمز.