نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزوراء يجدد مفاوضاته لضم كهربا من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد سعيد المتحدث الإعلامي لنادي الزوراء العراقي لـ ستاد المحور، إن النادي العراقي تحرك مجددًا لضم اللاعب محمود كهربا نجم النادي الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وتابع المتحدث الإعلامي لنادي الزوراء العراقي في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "تحرّكنا مجددًا لضم كهربا بالتواصل مع وكيل أعماله".

وأضاف: "ننتظر رد الوكيل على عرضنا الجديد وخلال اليومين القادمين تتضح الأمور".

واختتم: "كهربا لاعب كبير وبكل تأكيد نسعى لضمه من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لذلك عدنا بعرض جديد لضمه".