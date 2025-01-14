أضرار تناول الديكلوفيناك بشكل دوري

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 03:56 صباحاً - التعريف بالديكلوفيناك ولماذا يُستخدم

الديكلوفيناك هو دواء مضاد للالتهابات غير ستيرويدي يُستخدم لتخفيف الألم والالتهابات في حالات متعددة، مثل التهاب المفاصل، وآلام الظهر، والصداع النصفي. يعمل الدواء عن طريق تقليل المواد المسببة للالتهاب في الجسم.

مخاطر تناول الديكلوفيناك بشكل دوري

بينما يعتبر الديكلوفيناك فعالاً في تخفيف الألم، فإن استخدامه بشكل دوري قد يرتبط بعدة مخاطر صحية، خاصة عند استخدامه دون استشارة طبية.

المضاعفات الهضمية

قرحة المعدة: يمكن أن يؤدي استخدام الديكلوفيناك بانتظام إلى تهيج بطانة المعدة، مما يزيد من خطر الإصابة بالقرحة.

نزيف الجهاز الهضمي: قد يتسبب الدواء في تلف الأوعية الدموية في المعدة أو الأمعاء، مما يؤدي إلى نزيف داخلي.

عسر الهضم: يعتبر عسر الهضم من الآثار الجانبية الشائعة لدى مستخدمي الديكلوفيناك.

التأثير على الكلى والكبد

يمكن أن يؤثر الديكلوفيناك سلباً على وظائف الكلى والكبد عند استخدامه لفترات طويلة:

فشل كلوي: قد يؤدي الدواء إلى تقلص تدفق الدم إلى الكليتين، مسبَّباً في بعض الحالات فشلاً كلوياً.

مشاكل الكبد: قد يسبب الديكلوفيناك التهابات في الكبد أو يؤثر على وظائفه، مما يتطلب فحصاً دورياً لوظائف الكبد عند تناوله.

المخاطر القلبية والوعائية

ارتبط استخدام الديكلوفيناك المتكرر بزيادة مخاطر مشاكل القلب والأوعية الدموية:

ارتفاع ضغط الدم: قد يؤدي الدواء إلى رفع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بسكتات دماغية ونوبات قلبية.

مشاكل التجلط: يزيد الديكلوفيناك من خطر تجلط الدم، مما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل الجلطات القلبية.

نصائح لتفادي المخاطر

لتفادي الأضرار المحتملة لتناول الديكلوفيناك بشكل دوري، يُنصح بما يلي:

استشارة الطبيب: قبل البدء في تناول الدواء بشكل منتظم، من المهم استشارة أخصائي طبي للتأكد من أنه الخيار المناسب لحالتك الصحية.

اتباع الجرعة الموصى بها: لا تتجاوز الجرعة المحددة من قبل الطبيب أو المكتوبة في التعليمات المرافقة للدواء.

المراقبة الذاتية: كن على دراية بأي تغييرات في صحتك و أخبر طبيبك فوراً إذا لاحظت أي أعراض غير طبيعية.

من الضروري توخي الحذر عند استخدام أي دواء لضمان عدم التعرض لمضاعفات غير مرغوب فيها، ويمثل التوجيه الطبي ركيزة أساسية في تحقيق ذلك.