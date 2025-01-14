نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكرم توفيق يُخطر الأهلي بموقفه النهائي من التجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامى محمد الليثى إبلاغ أكرم توفيق لاعب الأهلي، إدارة النادي بموقفه النهائي من التجديد حيث رفض اللاعب العرض المُقدم له من النادي والذي يصل إلى 18 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات عبر برنامج 10 و10 عبر إذاعة أون سبورت إف إم قائلا " أكرم توفيق أكد لمحمد رمضان المدير الرياضي بالنادي، إنه سيرحل لنادي الشمال القطري، ولن يُجدد عقده مع الأهلي لأن الفارق كبير للغاية بين العرضين ويمتلك أكرم توفيق عرضًا من الشمال القطري بمليون دولار في الموسم الأول أي ما يصل إلى 50 مليون جنيه على أن يحصل في الموسم الثاني على مليون و200 ألف دولار ثم مليون و500 ألف دولار في الموسم الثالث ".

وأشار محمد الليثى " يرغب أكرم توفيق في الرحيل إلى قطر بسبب الفارق الكبير بين عرض الأهلي، وعرض الشمال بجانب رغبته في الإقامة هناك مع زوجته التي تعيش في قطر ".

