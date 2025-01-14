خوان لابورتا يرد على أنباء رحيل أراوخو

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 03:56 مساءً - رد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على أنباء رحيل مدافع الفريق، رونالد أراوخو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتتزايد الأنباء حول رحيل أراوخو في ظل اهتمام يوفنتوس بالحصول على خدماته، خلال يناير/كانون الثاني الحالي.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، قال لابورتا: “بخصوص أراوخو، يتعين عليكم التحدث مع المدير الرياضي، نريد أن يستمر فلديه عقد ساري، لكنه يتحدث مع الإدارة الرياضية”.

وأضاف: “سنجد حلاً فنحن نقدره كثيراً، لكن على المستوى الشخصي هناك ظروف لا أريد التفصيل فيها، وأرى أن هناك مجالاً لإيجاد حل يرضي الجميع”.

جدير بالذكر، أن رونالد أراوخو يرتبط بعقد مع النادي الكتالوني، حتى صيف 2026.