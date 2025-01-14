نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني (19)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 12:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الإثنين، مباريات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…
ريال سوسيداد × فياريال 1-0
رايو فاليكانو × سيلتافيغو 2-1
ريال مايوركا × برشلونة 1-5
أتلتيك بلباو × ريال مدريد 2-1
ديبورتيفو ألافيس × جيرونا 0-1
بلد الوليد × ريال بيتيس 1-0
إسبانيول × ليجانيس 1-1
إشبيلية × فالنسيا 1-1
لاس بالماس × خيتافي 1-2
أتلتيكو مدريد × أوساسونا 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- أتلتيكو مدريد: 44 نقطة
2- ريال مدريد: 43 نقطة
3- برشلونة: 38 نقطة
4- أتلتيك بلباو: 36 نقطة
5- فياريال: 30 نقطة
6- ريال مايوركا: 30 نقطة