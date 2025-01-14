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الدوري الإسباني (19)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 12:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الإثنين، مباريات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

ريال سوسيداد × فياريال 1-0
رايو فاليكانو × سيلتافيغو 2-1
ريال مايوركا × برشلونة 1-5
أتلتيك بلباو × ريال مدريد 2-1
ديبورتيفو ألافيس × جيرونا 0-1
بلد الوليد × ريال بيتيس 1-0
إسبانيول × ليجانيس 1-1
إشبيلية × فالنسيا 1-1
لاس بالماس × خيتافي 1-2
أتلتيكو مدريد × أوساسونا 1-0

ترتيب فرق المقدمة
1- أتلتيكو مدريد: 44 نقطة
2- ريال مدريد: 43 نقطة
3- برشلونة: 38 نقطة
4- أتلتيك بلباو: 36 نقطة
5- فياريال: 30 نقطة
6- ريال مايوركا: 30 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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