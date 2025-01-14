الدوري الإسباني (19)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 12:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الإثنين، مباريات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

ريال سوسيداد × فياريال 1-0

رايو فاليكانو × سيلتافيغو 2-1

ريال مايوركا × برشلونة 1-5

أتلتيك بلباو × ريال مدريد 2-1

ديبورتيفو ألافيس × جيرونا 0-1

بلد الوليد × ريال بيتيس 1-0

إسبانيول × ليجانيس 1-1

إشبيلية × فالنسيا 1-1

لاس بالماس × خيتافي 1-2

أتلتيكو مدريد × أوساسونا 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- أتلتيكو مدريد: 44 نقطة

2- ريال مدريد: 43 نقطة

3- برشلونة: 38 نقطة

4- أتلتيك بلباو: 36 نقطة

5- فياريال: 30 نقطة

6- ريال مايوركا: 30 نقطة