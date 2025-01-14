سبب صادم لإصابة الملايين بالحساسية من القهوة المطحونة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أثار الطبيب البريطاني الدكتور سيرميد مزهر جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تحذيره من القهوة المطحونة لاحتوائها على بقايا حشرات، مثل الصراصير.

شارك الدكتور سيرميد هذا التحذير مع متابعيه البالغ عددهم 290 ألفاً على إنستغرام، حيث أكد أنه من المستحيل القضاء تماماً على التلوثات التي قد تنتقل من الحشرات إلى حبوب القهوة، مشيراً إلى أن الحشرات قد تتلامس مع الحبوب أثناء زراعتها في الحقول أو خلال عمليات التخزين أو الإنتاج في المصانع. كما أوضح أن الحشرات تشمل الصراصير، التي تنتشر في البيئات الاستوائية وشبه الاستوائية، حيث يتم زراعة وتصنيع حبوب القهوة.

وأشار الطبيب إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” تقدر أن ما يصل إلى 10% من كل كيس من حبوب القهوة قد يحتوي على ملوثات حشرية، بما في ذلك الصراصير. ومع ذلك، أوضحت “FDA” أن هذا المستوى من التلوث يعتبر آمناً للاستهلاك البشري.

ورغم ذلك، أضاف سيرميد قائلاً: “على الرغم من أن فكرة وجود أجزاء من الحشرات في القهوة قد تكون مثيرة للاشمئزاز، إلا أن هذه الكميات قليلة جداً ولا تشكل خطراً على الصحة”.

من جهة أخرى، اعترف سيرميد بأنه لا يزال يواصل شرب فنجانين من القهوة يومياً، مشجعاً متابعيه على القيام بالمثل. وأكد أن القهوة تتمتع بفوائد صحية عديدة، منها تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، والنوبات القلبية، والسكتة الدماغية، والخرف.

وأظهرت دراسة أجراها علماء من مستشفى جامعة بازل في سويسرا أن الأشخاص فوق سن الـ65 الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب كانوا أقل عرضة لفقدان الذاكرة إذا تناولوا القهوة بانتظام. كما أظهرت دراسة حديثة أن تناول القهوة قبل منتصف النهار يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 31% مقارنة بمن يشربون القهوة طوال اليوم.

من جهة أخرى، أوصت الجمعية البريطانية للتغذية (BDA) بأن يتمكن معظم الأشخاص من استهلاك ما يصل إلى 300 ملغ من الكافيين يومياً بأمان، وهو ما يعادل حوالي ثلاثة أكواب من القهوة.