أي مشروب يترك بقعاً أكثر على الأسنان؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشف طبيب أسنان أمريكي عن أكثر المشروبات التي تترك بقعاً على الأسنان، مشيراً إلى أنه صُدم بالنتائج التي توصل إليها بعد إجراء تجربة عملية.

قام الطبيب مايلز ماديسون، المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي بلقب “أب اللثة”، بخوض تجربة فريدة حيث قام بخلع أربعة أسنان ثم نقعها لمدة عشرة أيام في مشروبات مثل القهوة، الشاي، والكوكاكولا.

قال ماديسون أثناء مشاركته النتائج عبر منصة “تيك توك”، إن تناول كوب واحد من الكوكاكولا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأسنان. فهو لا يسبب بقعاً داكنة فقط، بل يؤدي أيضاً إلى تآكل مينا الأسنان وتكوين “حُفر” صغيرة عليها. وأضاف ماديسون أن السبب في ذلك يعود إلى الخصائص الحمضية التي تحتوي عليها المشروبات الغازية، قائلاً: “الكولا لا تلطخ الأسنان باللون الداكن فقط، بل إن الحمض في الكولا يسبب تآكل مينا الأسنان وأجزاء من بنية الجذر”.

أما فيما يتعلق بالمقارنة بين الشاي والقهوة، أكد ماديسون أن الشاي يتفوق على القهوة من حيث تأثيره على الأسنان، إذ يترك الشاي بقعاً أقل ضرراً مقارنة بالقهوة. وأظهرت نتائج اختبار القهوة أن لون “التاج” أصبح أصفر بينما تحول “الجذر” إلى اللون البني الغامق. وفي المقابل، قال ماديسون إن الشاي يسبب تغيراً في لون “الجذر”، لكن ليس بنفس القدر من السوء مثل القهوة.

أثارت نتائج هذه التجربة حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن هذه المشروبات تعد من الأكثر شهرة واستهلاكاً لدى الكثيرين. وقد علّق أحد المتابعين قائلاً: “أوه لا، هذه هي المشروبات المفضلة لدي”، بينما قال آخر: “ربما سأختار الماء في المرة القادمة”.

كما اقترح بعض المستخدمين على ماديسون أن يكرر التجربة باستخدام مشروبات أخرى، وقد تفاعل معهم قائلاً إنه سيأخذ ذلك بعين الاعتبار في تجربته المقبلة.

وبحسب الصحيفة، فإن معظم التغيرات التي تحدث في لون الأسنان لا تشكل خطراً كبيراً. ومع ذلك، ينصح أطباء الأسنان بمتابعة تغيرات معينة، مثل تحول لون الأسنان إلى اللون الرمادي، حيث قد يكون ذلك علامة على تلف الأعصاب، ويجب استشارة طبيب الأسنان في مثل هذه الحالات فوراً.