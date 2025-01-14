وزير الخارجية السوري يزور تركيا في أول زيارة رسمية للحكومة الجديدة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

من المقرر أن يقوم وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، بزيارة رسمية إلى تركيا يوم الأربعاء.

وفي منشور على منصة إكس، كتب الوزير أسعد الشيباني: “سنمثّل سوريا الجديدة غدًا في أول زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، التي لم تتخل عن الشعب السوري منذ 14 عامًا”.

وكانت تركيا قد أعلنت الشهر الماضي أن وفدًا من وزارة الطاقة التركية قد زار سوريا. وفي 28 ديسمبر، صرح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم قائلاً: “سنحدد احتياجات سوريا في مجالات البنية التحتية والطاقة والكهرباء، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان استفادة السوريين من هذه الخدمات الأساسية”.