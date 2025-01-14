الرياضة

مفاجأة في إعارة عمر فرج للدوري السويدي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في إعارة عمر فرج للدوري السويدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مفاجأة في انتقال عمر فرج لاعب نادي الزمالك إلى ديجرفورس السويدي على سبيل الاعارة لمدة ٦ اشهر.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" المفاجآة ان نادي الزمالك أعار اللاعب لمدة ٦ شهور بشكل مجاني، واللاعب سيحصل على مستحقاته كاملة من النادي السويدي.

واختتم: "قرار مجلس الزمالك جاء بعد خروج اللاعب من حسابات جروس ورأوا أن من الافضل خروجه للاعارة حتى لو مجانية مقابل توفير قيمة عقده".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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