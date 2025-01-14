نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في إعارة عمر فرج للدوري السويدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مفاجأة في انتقال عمر فرج لاعب نادي الزمالك إلى ديجرفورس السويدي على سبيل الاعارة لمدة ٦ اشهر.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" المفاجآة ان نادي الزمالك أعار اللاعب لمدة ٦ شهور بشكل مجاني، واللاعب سيحصل على مستحقاته كاملة من النادي السويدي.

واختتم: "قرار مجلس الزمالك جاء بعد خروج اللاعب من حسابات جروس ورأوا أن من الافضل خروجه للاعارة حتى لو مجانية مقابل توفير قيمة عقده".