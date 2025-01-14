وزيرة التنمية المحلية: 128 مليون جنيه استثمارات تطوير منظومة المخلفات بشمال سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 05:28 مساءً - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم، تسليم المدافن الصحية بمدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد لمحافظة شمال سيناء وذلك تفعيلاً للبرتوكول المشترك بين وزارت البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، بهدف التعاون فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مجال إدارة المخلفات، لتحسين الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي

وقامت لجنة تضم ممثلي وزارات البيئة والتنمية المحلية ووزارة الدفاع و الهيئة العربية للتصنيع (الجهة المنفذة) وممثلي محافظة شمال سيناء ، بمعاينة المدفن الصحى الخاص بمدينة العريش وتسليمه بشكل نهائي لمحافظة شمال سيناء.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مدفن مدينة العريش تبلغ تكلفته 31 مليون جنيه وهو موقع مخصص من قبل المحافظة ويقع على مساحة 5 فدان ، حيث يُعد جزءاً من مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها من خلال التعاون بين عدد من الجهات المعنية ، لافتة إلى أن هذا المدفن سيسهم في تحسين آلية التخلص من المخلفات بشكل آمن، ويعزز من قدرة الدولة على إدارة المخلفات بشكل فعال وصديق للبيئة، بما يتماشى مع أهداف مصر في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المدفن عبارة عن خلية دفن رئيسية ملحق بها حوض لتبخير سائل الترشيح، ومحتويات المدفن تسمل بوابه الدخول ، ميزان ارضى بسكول ، وغرفة أمن ،ومبنى ادراى ،وغرفة للموالدات ، وخزان وقود بالاضافة الى مغسلة اطارات ،وخلية تجميع مخلفات صلبة ،وبحيرة تجميع السائل ، ومنظومة انذار حريق.

وفى سياق متصل، قامت اللجنة بالاستلام النهائى للمدفن الصحي بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء وتسليمه إلى المحافظة ، بتكلفه 26 مليون جنيه ويقع علي مساحه 5 فدان وأيضاً الاستلام الابتدائي للمدفن الصحي بمدينة الشيخ زويد وتسليمه إلى المحافظة ، بتكلفه 65 مليون جنيه،حيث يقع الموقع بقرية الزوارعة بالشيخ زويد علي مساحة 10 أفدنة.

من جانبها، قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أن هناك متابعة مستمرة من الوزارة لكافة مشروعات منظومة المخلفات الصلبة علي أرض محافظات الجمهورية ، مشيرة إلي أن محافظة شمال سيناء شهدت مؤخراً تسليم عدد (2) محطة وسيطة متحركة بتكلفة 6 مليون جنيه للمساعدة في نقل التولد اليومي من مدينتي العريش وبئر العبد.

وأوضحت عوض ان حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة شمال سيناء من الوزارة بلغت حوالي 128 مليون جنيه. وأشارت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع للإسراع فى تنفيذ مشروعاتها لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.