أخبار مصرية

رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 05:28 مساءً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

كان تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، قد أوضح أن دمج الوزارتين ساهم فى تعزيز جهود تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالتكامل مع الشركاء الدوليين.

وأوضح التقرير، أنه تم تخصيص 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

ورصد التقرير النتائج الإيجابية التى حققها المشروع على مستوى النمو السكاني وتمكين المرأة، موضحا انه تم تنفيذ 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادى للمرأة ساهم فى خلق 120 ألف فرصة عمل عبر إتاحة المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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