القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الجامعات لقيادة قوات الصاعقة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يناير 2025 09:32 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإرتقاء بمستوى وعى أبناء الوطن بما تقوم به الدولة المصرية من تطوير وتعظيم لإمكانياتها فى مختلف المجالات ، وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إطلاع مختلف فئات المجتمع بإمكانيات وقدرات القوات المسلحة التى تمكنها من الحفاظ على سلامة الوطن وصون مقدساته ، نظمت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة إنطلاقاً من دورها التوعوى زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الجامعات إلى قيادة قوات الصاعقة بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى .

بدأت الزيارة بكلمة اللواء أ ح / محمد أبو الفتوح جاب الله قائد قوات الصاعقة رحب خلالها بالحضور مؤكداً أهمية تلك الزيارات لزيادة التلاحم بين شعب مصر العظيم وقواته المسلحة .

كما شاهد الوفد فيلماً تسجيلياً تناول نشأة وتطور قوات الصاعقة وإستعراض بطولات وتضحيات أبطال الصاعقة ، أعقبه متابعة عدد من الأنشطة التدريبية التى ينفذها رجال الصاعقة عكست مدى الكفاءة القتالية والمهارات الميدانية ذات الطابع الإحترافى والثقة بالنفس التى يتمتع بها مقاتلوا القوات الخاصة ، كذلك تنفيذ عدد من البيانات العملية لمختلف أوضاع الرمايات أبرزت مدى الدقة العالية لرجال الصاعقة فى إصابة الأهداف ، وتضمنت الزيارة المرور على ميادين التدريب التخصصية المختلفة المجهزة بأحدث منظومات ووسائل التدريب الحديثة ، كما تفقد الوفد معرضاً للأسلحة والمعدات والمركبات المتطورة لقوات الصاعقة .

وفى ختام الزيارة أعرب الوفد عن سعادتهم وإعتزازهم بقواتهم المسلحة ووصولها إلى هذا المستوى الراقى من الجاهزية والإستعداد القتالى ، مؤكدين أن مصر ستظل وطناً آمناً مستقراً فى ظل وقوف شعب مصر خلف قيادته الحكيمة وقواته المسلحة الباسلة .

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