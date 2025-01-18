ترامب: سأمنح على الأرجح مهلة لـ ”تيك توك” 90 يوما لكن لم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يناير 2025 10:30 مساءً - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيمنح على الأرجح مهلة لـ "تيك توك" 90 يوما لكن لم اتخذ القرار، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

أكد ترامب أن الإراة الأمريكية الجديدة ندرس بعناية القرار الذى ستتخذه بشأن "تيك توك".

يترقب كثيرون مصير تطبيق التواصل الاجتماعى الشهير " تيك توك" فى الولايات المتحدة، وما إذا كان سيتم حظره بالفعل مع حلول يوم الأحد القادم، وهو الموعد النهائى الممنوح للشركة المالكة للتطبيق "بايت دانس" لبيع أصولها فى الولايات المتحدة، أو تطبيق الحظر رسميا على مستوى البلاد.

وفى العام الماضى، وقع الكونجرس قانونا يتطلب من بايت دانس الصينية بيع الشركة بحلول 19 يناير 2025، أى قبل يوم من التنصيب الرئاسى. وكان مسئول أمريكى قد قال إن الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن لن يطبق حظر على تيك توك، وأنه سيترك مصيره لترامب. وقال المسئول إن الإدارة الحالية ستترك تنفيذ القانون واحتمال تطبيق الحظر لترامب.

فى السطور التالية س و ج عن كل ما تريد معرفته عن قصة حظر تيك توك المحتمل فى أمريكا

هل سيتم حظر تيك توك فى الولايات المتحدة؟

فى العام الماضى، وقع الكونجرس قانونا يتطلب من شركة بايت دانس الصينية المالكى لتطبيق تيك توك بيع الشركة بحلول 19 يناير 2025، أى قبل يوم من التنصيب الرئاسى، الذى يبدأ به ترامب فترته الرئاسية الثانية، وإلا سيتم حظر التطبيق فى الولايات المتحدة. وجاء القانون بعد ضغوط مكثفة من جانب أعضاء الكونجرس، جمهوريين وديمقراطيين، الذين أشاروا فيها إلى أن تيك توك يمثل خطرا على الأمن القومى، واتهموا التطبيق بجمع معلومات عن المستخدمين الأمريكيين.

ما موقف بايدن من حظر تيك توك؟

قال مسئول أمريكى إن الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن لن يطبق حظر على تيك توك، الذى يتزامن الموعد النهائي له قبل يوم من انتهاء رئاسته، وأنه سيترك مصيره لترامب.

ما موقف ترامب من حظر تيك توك؟

يبحث ترامب إصدار قرار تنفيذى يسمح لتيك توك بمواصلة العمل على الرغم من الحظر القانونى، وذلك لحين إيجاد ملاك جدد لتيك توك.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن القرار التنفيذى قد يحاول توجيه الحكومة بعدم تنفيذ القانون أو تأجيله لحين إتمام صفقة، وهى خطوة قام بها رؤساء أمريكيون سابقون لتحدى القوانين. لكن ليس واضحا ما إذا كان القانون يمكن أن ينجو من الطعون القانونية أو سيكون مقنعا لمتاجر التطبقات وشركات الحوسبة السحابية للقيام بخطوات يمكن أن تعرضهم لعقوبات هائلة.

قال مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إن الإدارة الجديدة ستترك تيك توك يعمل في الولايات المتحدة إذا تم التوصل إلى اتفاق قادر على الصمود في مهلة محتملة. وقال مايك والتز سنضع تدابير لمنع تيك توك من التوقف عن العمل"، مشيرا إلى بند في القانون يسمح بتمديد 90 يوما إذا كان هناك "تقدم كبير" نحو التخارج.

هل يشترى إيلون ماسك تيك توك؟

قال توكالة "بلومبرج فى تقرير الأسبوع الماضى إن مسؤولين صينيين كباراً بدأوا مناقشة خطط طوارئ لـتيك توك في إطار مناقشات واسعة حول طريقة العمل مع إدارة دونالد ترمب تشمل إحداها بيع التطبيق لإيلون ماسك، وذكرت "بلومبرج" أنه "بموجب سيناريو وضعته الحكومة الصينية تشتري ’إكس‘، المملوكة لإيلون ماسك فرع تيك توك الأمريكي وتدير الشركتين معا، وقدرت قيمة عمليات المنصة في الولايات المتحدة بين 40 و50 مليار دولار، لكن المقالة أشارت إلى أن المناقشات "في بداياتها".

لكن متحدثة باسم تيك توك وصفت هذا التقرير بانه محض خيال، وعار من الصحة.