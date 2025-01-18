الدوري الإيطالي:نابولي يفوز ويعزز صدارته

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 11:56 مساءً - خسر أتلانتا على ملعبه أمام نابولي بهدفين مقابل ثلاثة في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم.

سجل هدفي أتلانتا ماتيو ريتيغي (د 16) وأديمولا لوكمان (د 56) وسجل أهداف نابولي ماتيو بوليتانو (د 27) وسكوت (د 40) و روميلو لوكاكو (د 78).

ورفع نابولي رصيده إلى (50) نقطة في المركز الأول، وبقي رصيد أتلانتا 43 نقطة في المركز الثالث.