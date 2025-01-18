فوز ليفربول وفولهام وتعثر أرسنال

فوز ليفربول وفولهام وتعثر أرسنالانتزع ليفربول المتصدر فوزا صعبا أمام مضيفه برينتفورد 2 ـ صفر، في الجولة الـ22 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء السبت، والتي شهدت تعثر ملاحقه المباشر أرسنال بعد تعادله أمام ضيفه أستون فيلا (2 ـ 2).

في المباراة الأولى أحرز هدفي ليفربول داروين نونيز في الوقت القاتل من عمر المباراة في الدقيقتين الأولى والثالثة من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة ويبتعد في صدارة الدوري ويضع حدا لنزيف النقاط بعد التعادل في الجولتين الماضيتين أمام نوتنجهام فورست 1 ـ 1 ومانشستر يونايتد 2 ـ 2.

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 50 نقطة في الصدارة من 21 مباراة وله مباراة مؤجلة أمام إيفرتون ستقام في 12 فبراير المقبل..في المقابل توقف رصيد برينتفورد عند 28 نقطة من 22 مباراة ليتراجع للمركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

أما في المباراة الثانية فقد أكتفى أرسنال بالتعادل 2 ـ 2 أمام ضيفه أستون فيلا ليفقد نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري.

أنهى أرسنال الشوط الأول متقدما بهدف سجله جابرييل مارتينيلي بعد مرور 35 دقيقة من المباراة. وأضاف زميله كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 55.. وقلص أستون فيلا الفارق بهدف يوري تيليمانس في الدقيقة 60، وأضاف زميله أولي واتكينز هدف التعادل في الدقيقة 68.

وبهذا التعادل بقى أرسنال في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ليتسع الفارق إلى 6 نقاط مع ليفربول.

في المقابل رفع أستون فيلا رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع، بعدما حقق تعادله السادس في المسابقة هذا الموسم، وتفادى خسارة ثانية أمام أرسنال بعد السقوط بهدفين دون رد على ملعبه أمام الفريق اللندني في مباراة الدور الأول.

وفي باقي المباريات فاز فولهام على مضيفه ليستر سيتي بهدفين سجلهما إيميل سميث رو وأداما تراوري في الدقيقتين 48 و68. ورفع فولهام رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وتغلب كريستال بالاس خارج ملعبه على وست هام يونايتد بهدفين سجلهما الفرنسي جون فيليب ماتيتا في الدقيقتين 48 و89. وقفز كريستال بالاس بهذا الفوز للمركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة، بينما تراجع وست هام يونايتد للمركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

وحرم بورنموث مضيفه نيوكاسل من تحقيق فوزه السابع تواليا في الدوري بالتغلب عليه 4 -1.. ورفع بورنموث رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 38 نقطة في المركز الرابع.