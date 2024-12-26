ليه التبول اثناء الاستحمام ممكن يكون مضر, حسب كلام العلماء

التبول اثناء الاستحمام ممكن تكون من العادات اللي في كتير من الاشخاص بيعملوها من وقت للتاني من غير ما يفكروا اذا كان ده آمن او صحي ولا لا ، والنهاردة هنشارك معاكم رأي العلماء في العادة دي وليه ممكن تكون مضره.
ممكن انه يتم تدريب مثانتك بطريقة غلط:
ممكن التبول اثناء الاستحمام وانتي سامعة صوت الماية الجارية بتاعة الدش ، ده يخلق عندك ارتباط شرطي في المخ بين صوت الماية الجارية والحاجة للتبول.
والتأثير ده معروف بأسم "تأثير بافلوف" وهو عبارة عن استجابة لبعض الاصوات او المحفزات الخارجية ، وده ممكن يسبب مشكلة كبيرة لكل الاشخاص ، وكمان بالنسبة للاشخاص اللي بيعانوا من اي نوع من خلل قاع الحوض ، ده ممكن يسبب لهم مشكلة تسرب البول.
ممكن تكون مثانتك مش مستعدة لده نشريحيا:
التبول اثناء الاستحمام ممكن يكون مضر للنساء ، والامر المهم ان التبول بالطريقة دي مش هتفرغ مثانتك بشكل فعال ، والسبب في ده ان النساء معندهاش القدرة على ارخاء عضلات الحوض بشكل كامل لو حاولوا التبول في وضع الوقوف ، الرجالة بيكون عندهم غدة البروستاتا لدعم المثانة ، عشان كده التبول اثناء الوقوف مافيهوش مشكلة بالنسبة لهم.
ولكن النساء معندهمش الدعم الاضافي ده ، عشان كده التبول اثناء الوقوف مضر بالنسبة لهم ، وبيأدي لافراغ المثانة بمستويات اقل بكتير من المطلوب.
لو لاي سبب هتعملي العادة دي في اي وقت يبقى الافضل يكون في حمامك الخاص ، وتتجنبي ان ده يحصل في حمام عام ممكن يكون اشخاص تانيين بيستخدموه ، لان ممكن يكون في شخص عنده عدوى في المسالك البولية ، والبول ممكن يلقط بعض الجراثيم من نهاية مجرى البول عند خروجه ، وبالتالي عمل العادة دي في الحمام الخاص بيكي مش في حمام عام هيساعدك على تجنب اي مشاكل او اضرار صحية.
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