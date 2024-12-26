انت الأن تتابع خبر محمد رمضان يكـ ـشف عن البوستر الرسمي لأغنية مسابقة الـ5 ملايين جنيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الفنان المصري محمد رمضان، عن بوستر أغنيته التي أعلن عنها السبت الماضي، والتي لفت إلى تقديمة مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه لمن يعرف إسم الأغنية المقرر طرحها الجمعة.

وأرفق محمد رمضان البوستر بتعليق كتب فيه: "سؤال الخمسة مليون جنيه باقي يوم ،ده بوستر الأغنية.. اكتب انت اسمها إيه؟!"

وعلى الجانب الآخر، كان آخر أعمال محمد رمضان أغنية "برج الثور"، التي طرحها مؤخرا على طريقة الفيديو كليب، والتي ظهر فيها وهو يقلد الرئيس الراحل أنور السادات، وتعاون فيها محمد رمضان مع الرابر أفرو بي، والفيديو كليب من إخراج ليلى غالب، والأغنية من كلمات محمد رمضان وأحمد ديزل، وألحان وتوزيع ديزل.