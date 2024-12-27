نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال الشريف: المصري لا يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي وقرار الحكم صحيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد أن النادي المصري لا يستحق ركلة جزاء على محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم في مسابقة دوري نايل.

جمال الشريف: المصري لا يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي وقرار الحكم صحيح

وتابع جمال الشريف خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "لا يوجد مخالفة تستوجب ركلة جزاء لأن محمد الشناوي عندما مد يده وذراعه اليسرى إلى صدر فخر الدين بن يوسف سرعان ما تحركت إلى أسفل جسم المهاجم دون أن يقوم الحارس بمسك أو شد أو دفع المهاجم".

وأضاف:" الحارس مد يده أمام المهاجم ولم تكن ذات تأثير على حركة اللاعب، فلم تعطل أو تمنع وتقيد حركة اللاعب، وقرار الحكم صحيح".

واختتم: "فخر الدين فضل السقوط برفع القدمين في مكانه، بعد ان أخفق في السيطرة على الكرة بقدمه اليمنى، حيث ارتفعت الكرة إلى الأعلى واصبحت فرصة المدافعين كبيرة في السيطرة على الكرة أو أبعدها".

