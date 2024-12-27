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أحمد جودة - القاهرة - أبدى مدرب منتخب اليمن، نور الدين ولد علي، تقبله للهزيمة التي تلقاها فريقه، اليوم الأربعاء، بنتيجة 3-2 أمام منتخب السعودية في الجولة الثانية بكأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26" التي تستضيفها الكويت، مشيرًا إلى أن الفوارق الفنية الكبيرة بين المنتخبين هي التي حسمت النتيجة.

مدرب اليمن: الفوارق الفنية حسمت خسارتنا أمام السعودية

وفشل منتخب اليمن في تحقيق الفوز في المباراة الثانية له بـ "خليجي 26"، ليتذيل ترتيب المجموعة الثانية دون نقاط، بينما حصد منتخب السعودية أول 3 نقاط له ليحتل المركز الثالث.

وقال المدرب الجزائري في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة: "بالنظر إلى الدوري اليمني والدوري السعودي، (أحد) أفضل الدوريات في العالم، يمكنه أن يدرك الجميع الفارق بين المنتخبين، لاعبو الفريق لم يقصروا وبذلوا قصارى جهدهم".

"المنتخب السعودي لديه خبرة كبيرة في المنافسات الدولية وسبق وأن شارك في كأس العالم".

وأبدى ولد علي (52 عامًا) ثقته بأن لاعبي هذا الجيل بإمكانهم تحقيق شيء في المستقبل بالنظر للروح العالية التي يتمتعون بها.

نجح المنتخب السعودي في تحويل تأخره إلى فوز 3-2 أمام شقيقه اليمني، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من كأس الخليج العربي "خليجي 26" على إستاد جابر المبارك في دولة الكويت.

وأضاف: "المباراة انتهت، وسوف نعمل الآن على دراسة سلبياتنا وإيجابياتنا لنستعد للمباراة المقبلة. ونأمل في المستقبل القريب أن نصحح أوضاعنا.

"اللاعبون قدموا كل شيء اليوم مقارنة بالمباراة الأولى (أمام العراق) وأظهروا تطورًا هجوميًا، ورغم الظروف الصعبة كانوا على قدر المسؤولية، وأتوجه بالشكر لهم.

"حاولنا أن نستغل أخطاء المنتخب السعودي، لكنه يظل منتخبًا لديه خبرات، والفارق كبير بيننا".