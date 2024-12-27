انت الأن تتابع خبر من سيعلق؟.. معلق والقنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعمان في كأس الخليج 2024 والموعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعمان في كأس الخليج 2024 والموعد ، حيث يستعد منتخب الإمارات لخوض مواجهته الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26″، حيث يواجه منتخب عُمان في مباراة حاسمة ومصيرية، وتُقام المباراة على استاد جابر مبارك الحمد الصباح بدولة الكويت، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من البطولة، وإليك خلال السطور التالية أهم التفاصيل عن المباراة من قنوات وموعد ومعلقين.

الإمارات وعمان

يدخل المنتخب الإماراتي المباراة برغبة قوية في تحقيق الانتصار، إذ يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة واحدة، وهو بحاجة ماسة للفوز للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور نصف النهائي، على الجانب الآخر، يكتفي المنتخب العُماني بالتعادل فقط لضمان التأهل، حيث يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، متساويًا مع المنتخب الكويتي.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعمان

ستُبث المباراة عبر العديد من القنوات الرياضية العربية، ما يُتيح للجماهير متابعة الحدث بسهولة،

أبرز القنوات الناقلة تشمل:

AD Sports 1 HD

Dubai Sports 1 HD

Sharjah Sport HD

SSC 4 HD

Kuwait Sports HD2

Bahrain Sport HD2

Alkass TWO HD

Alkass FIVE HD

Oman Sport HD

معلق مباراة الامارات و عمان

تتميز مباراة الإمارات وعمان بتعدد خيارات التعليق، حيث تُقدم كل قناة ناقلة للبطولة مجموعة من أبرز المعلقين لإثراء تجربة المشاهدة،

إليك قائمة المعلقين على مختلف القنوات:

AD Sports 1 HD: عامر عبدالله

Dubai Sports 1 HD: عبدالله السعدي

Sharjah Sport HD: عبد الحميد الجسمي

SSC 4 HD: عبدالله الحربي، خالد المديفر

Kuwait Sports HD2: أحمد المعمري

Bahrain Sport HD2: محمد سويد

Alkass TWO HD: أحمد الطيب

Alkass FIVE HD: سعود الحريري

Oman Sport HD: صلاح الحمداني

موعد مباراة الإمارات وعُمان

ستقام المباراة يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2024، وتبدأ في تمام الساعة: