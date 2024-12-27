انت الأن تتابع خبر احذفه فورًا في هذه الحالة.. 6 أسرار تشير إلى أن حسابك في واتساب مخترق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طبيق واتساب يعتبر من أهم التطبيقات التي يستخدمها الملايين من الأشخاص في حياتهم اليومية، حيث أوضحت شركة “ميتا” منذ فترة أن عدد مستخدمي واتساب النشط شهريًا يصل إلى 2.78 مليار مستخدم في نحو 180 دولة حول العالم، ولذلك نجد أن الكثير من المتسللين يحاولون استغلال بيانات المستخدمين للحصول على أموالهم عبر اختراق الحسابات، لذلك يجب على المستخدمين إتباع جميع إجراءات التأمين والحماية.

علامات اختراق حسابك في واتساب

وقد أوضح بعض الخبراء أنه هناك علامات توضح للمستخدمين أن حسابك في WhatsApp مخترق ومنها كالتالي:

نشاط غير معتاد في الحساب: في حالة كان أخبرك أصدقائك من إرسال رسائل لم تقوم بارسالها لهم، أو استقبالهم روابط أو رسائل غير مألوفة ولم تكن أنت الراسل، فأن ذلك دليل على أختراق حسابك.

رموز تحقق لم تطلبها: إذا تم تلقي رسالة نصية على حسابك بها رمز تحقق دون أن تقوم بطلبه، فهذا يوضح من محاولة أحد دخول حسابك دون علمك.

أجهزة غريبة مرتبطة بحسابك: عند الدخول على الإعدادات ووجود ظهور أجهزة عديدة غير معروفة مرتبطة بحسابك على واتساب، عليك التحقق من هذه الأجهزة عليك الخروج منها لأن بذلك يكون حسابك مخترق.

تغييرات غير مبررة بالحساب: إذا لاحظ المستخدم في وجود تغييرات في الصورة الشخصية أو الاسم أو الحالة، ولم تكون أنت من قام بهذه التغييرات، فهذا يدل على وجود تلاعب أحد المتسللين بحسابك.

قراءة الرسائل غير المقروءة: في حالة ظهور أنك قمت بقراءة الرسائل دون فتحها، فهذا يدل على اختراق أحد الأشخاص حسابك.

تسجيل الخروج فجأة: إذا كانت لا تستطيع الدخول إلى حسابك فجأة،فذلك يدل على أختراق الحساب بالكامل.

ماذا تفعل إذا تم اختراق حسابك؟

هناك عدة نصائح عليك إتباعها في حالة التأكد من اختراق حسابك على واتساب وهي كالتالي: