نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ريال مدريد يكتسح جوائز جلوب سوكر 2024 والعين يتفوق على الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم الجمعة 27- 12- 2024، حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2024 والمقدمة من جلوب سوكر في مدينة دبي الإماراتية، وينظمها مجلس دبي الرياضي. الفائزون بجوائز جلوب سوكر لعام 2024 ونستعرض لكم الفائزين بجوائز جلوب سوكر لعام 2024: العين الإماراتي يحصد جائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط متفوقًا على الأهلي

ريال مدريد أفضل نادي في العالم

جود بيلينجهام يفوز بجائزة "مارادونا" التي تمنحها مجلة جلوب سوكر لتكريم المواهب الشابة وأفضل لاعب وسط

كارلو أنشيلوتي أفضل مدرب في العالم

كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في الشرق الأوسط وأفضل هداف على مر العصور

تيبو كورتوا ونيمار يتوجا بجائزتين تقديرا لمسيرتهما فينيسيوس جونيور أفضل لاعب وأفضل مهاجم في العالم لعام 2024 من جلوب سوكر

أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة تحصل على جائزة أفضل لاعبة في العالم

جورجي خيسوس مدرب الهلال يفوز بجائزة أفضل مدرب في الشرق الأوسط

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فلورنتينو بيريز يفوز بجائزة أفضل رئيس نادي على مر العصور

بييرو أوسيليو أفضل مدير رياضي (إنتر ميلان)