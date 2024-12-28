نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجراحة تبعد ساكا أكثر من شهرين عن الملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، إن مهاجم الفريق بوكايو ساكا سيغيب عن الملاعب لأكثر من شهرين بعد خضوعه لجراحة بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

أوضح المدرب الإسباني في تصريحات للصحافيين بعد فوز آرسنال 1-0 على إبسويتش تاون وصعوده للمركز الثاني في الدوري الممتاز أن ساكا خضع لعملية جراحية.



وقال أرتيتا: "سار كل شيء على ما يرام لكن لسوء الحظ سيغيب عن الملاعب كثيرًا، لعدة أسابيع".

وأضاف أرتيتا: "أعتقد أن الأمر سيستغرق أكثر من شهرين. سيعتمد على كيفية بدء التئام النسيج الندبي في الأسبوع الأول أو في حدود هذه الفترة من الحركة.. لنرى ما سيحدث، من الصعب تحديد (موعد عودته".

وسجل ساكا خمسة أهداف وقدم عشر تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم باعتباره أحد صناع اللعب الرئيسيين في الفريق اللندني.

واضطر اللاعب (23 عامًا) للخروج من مباراة فريقه أمام كريستال بالاس في وقت سابق من هذا الشهر وغادر ملعب المباراة متكئًا على عكازين.