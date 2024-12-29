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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أنيس بن ميم محامي ووكيل أعمال التونسي سيف الدين الجزيري نجم هجوم فريق الزمالك، وإنذاره للنادي في الساعات الماضية.

محاميه: إدارة الزمالك طلبت من جوميز تجميد الجزيري

وقال بن ميم في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "تقدمنا بالإنذار ضد الزمالك بسبب عدم حصول اللاعب على مستحقات 9 أشهر مع النادي".

وتابع: "الجزيري يحق له فسخ عقده مع الزمالك يوم 8 يناير إذا لم يرد النادي بشأن الأمر، ولكن اللاعب لا يريد ذلك".

وأضاف: "الجزيري سعيد في الزمالك ويريد الاستمرار وكان أول لاعب يجدد عقده من اللاعبين التي تنتهي عقودهم".

وأكمل: "حتى الآن لم يصلنا أي عرض رسمي للتعاقد مع الجزيري، واللاعب نفسه لا يريد الرحيل ولا يريد سماع عروض، ولكن الأمر يتوقف على النادي".

وأتم: "كنا نعلم أن إدارة نادي الزمالك كانت تطلب من جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق عدم إشراك الجزيري في المباريات، وتعمد تهميشه".