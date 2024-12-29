فيتامين سي (حمض الأسكوربيك) يُعتبر من العناصر الغذائية الأساسية لتعزيز الصحة العامة والحفاظ على جمال البشرة، فهو يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين الذي يمنح البشرة القوة والمرونة، كما يحميها من أضرار أشعة الشمس، ويعمل كمضاد قوي للأكسدة يقي من الشيخوخة المبكرة.

تم اكتشاف فيتامين سي في ثلاثينيات القرن العشرين من قبل العالم المجري ألبرت سانت جيورجي، ومنذ ذلك الحين، أصبح أحد أهم العناصر الغذائية التي يُوصى بتناولها يوميًا، بالإضافة إلى فوائده للبشرة، يُعرف بقدرته على تقوية جهاز المناعة، وتحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، ودعم الجهاز العصبي.

وفي التقرير التالي إليك 9 أطعمة مليئة بفيتامين سي لتحفيز الكولاجين، وفقًا لموقع "Vogue"..

فوائد فيتامين سي للجسم

- محاربة الجذور الحرة: يعمل كمضاد للأكسدة يحمي الخلايا من التلف.

- تعزيز المناعة: يقلل من فرص الإصابة بالأمراض الموسمية.

- تحسين امتصاص الحديد: يساعد في الوقاية من الأنيميا.

- دعم صحة القلب والأوعية الدموية: يحمي الشعيرات الدموية ويقلل من خطر الالتهابات.

- التئام الجروح: يسرّع عملية الشفاء ويقوي الأنسجة الضامة.

- دعم الجهاز العصبي: يشارك في تخليق السيروتونين والنواقل العصبية.

كيف نحصل على فيتامين سي؟

على الرغم من توفر مكملات غذائية توفر الجرعة اليومية الموصى بها (75 ملجم للنساء و90 ملجم للرجال)، فإن خبراء التغذية يوصون بالحصول عليه من مصادر طبيعية من خلال نظام غذائي متوازن.

ومن الأفضل تناول الفواكه والخضروات الطازجة التي تحتوي على فيتامين سي، خاصةً أنها غنية أيضًا بالفلافونويدات التي تُحسن من امتصاص الجسم لهذا الفيتامين.

9 أطعمة غنية بفيتامين سي

1. الفلفل الحار

الفلفل الأحمر يحتوي على 229 ملجم من فيتامين سي لكل 100 جرام، إضافة إلى كميات كبيرة من فيتامين أ، ويمكن إضافته نيئًا إلى السلطات أو الأطعمة لإضفاء نكهة لذيذة وصحية.

2. الجوافة

هذه الفاكهة الاستوائية تحتوي على حوالي 228 ملجم من فيتامين سي لكل 100 جرام، كما تُعد مصدرًا قويًا لمضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات والفيروسات.

3. الكشمش الأسود والتوت

التوت، خاصة الكشمش الأسود، يوفر حوالي 180 ملجم من فيتامين سي لكل أونصة، ويمكن إضافته إلى العصائر أو تناوله كوجبة خفيفة مع المكسرات.

4. الفلفل الأحمر والأصفر

يحتوي الفلفل الأحمر والأصفر على حوالي 166 ملجم لكل 100 جرام، ويمكن تناوله نيئًا في السلطات أو كوجبة خفيفة مغذية.

5. الكرنب الأخضر

هذه الخضروات الورقية تحتوي على حوالي 120 ملجم من فيتامين سي لكل 100 جرام، وتُعد مثالية للسلطات أو العصائر الصحية.

6. الكيوي

يحتوي على حوالي 85 ملجم من فيتامين سي لكل 100 جرام، إلى جانب فيتامين إي والبوتاسيوم والكالسيوم، ويُمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى الحبوب.

7. البرتقال والحمضيات

البرتقالة المتوسطة توفر حوالي 75 ملجم من فيتامين سي، ويُفضل تناول الحمضيات طازجة للاستفادة القصوى من الفيتامين.

8. البروكلي

يحتوي على 89 ملجم من فيتامين سي لكل أونصة، ويمكن تناوله نيئًا أو مطهوًا على البخار للحفاظ على قيمته الغذائية.

9. الفراولة

كوب من الفراولة يوفر حوالي 49 ملجم من فيتامين سي، وتُعتبر إضافة مثالية للزبادي أو العصائر.

نصائح للحصول على أقصى استفادة من فيتامين سي

- تناول الأطعمة نيئة؛ لأن فيتامين سي حساس للحرارة، يُفضل تناول الأطعمة الغنية به نيئة أو مطهوة قليلاً على درجة حرارة منخفضة.

- التنويع في المصادر، تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات للحصول على فوائد متعددة.

- التوازن الغذائي، حيث إن الاعتماد على الأطعمة الطبيعية بدلاً من المكملات لتجنب أي آثار جانبية محتملة مثل اضطرابات المعدة.