الذهب يسجل أفضل أداء سنوي منذ 2010

الذهب يسجل أفضل أداء سنوي منذ 2010سجلت أسعار الذهب ارتفاعا سنويا تجاوز 27%، في أكبر زيادة سنوية منذ العام 2010.

وبلغ ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.7%، ليصل إلى 2624.24 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.9%، لتبلغ عند التسوية 2611 دولارا.

وساعدت مشتريات البنوك المركزية القوية وتخفيف السياسة النقدية في تسجيل الذهب ارتفاعًا قياسيًّا في 2024، مما دفعه إلى أكبر قفزة سنوية عند 2790.15 دولار في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الماضي.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% لتصل إلى 28.87 دولار للأونصة، بينما صعد البلاديوم 0.9% إلى 908.67 دولار، وخسر البلاتين 0.1% إلى 903.15 دولار.

وسجلت الفضة أفضل أداء سنوي منذ العام 2020 بعد ارتفاعها بنحو 22%، في حين تكبد البلاتين والبلاديوم خسائر سنوية بعد تراجعهما أكثر من 8 و17% على الترتيب.